شكرا لقرائتكم خبر عن "إيحاءات جنسية" في مباراة الزمالك وبيراميدز تحيل معلق رياضي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز توابعها على الشارع الرياضي المصري بعدما ظهرت مشكلة جديدة بسبب التعليق على اللقاء والهدف الوحيد الذي انتهت به لصالح فريق بيراميدز، إذ يحقق المجلس الأعلى للإعلام في مصر فيما قاله المعلق الرياضي مدحت شلبي، على الهواء مباشرة، عن هدف فريق بيراميدز في مرمى الزمالك، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.
واندفع المعلق الرياضي الشهير في وصف الهدف وربطه بـ "عريس" و"زفاف" وشباك "لم تعد عذراء"، وهو ما أثار حالة من الجدل، وقال البعض إن تعليقه يحمل إيحاءات جنسية، وقال رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام فهمي عمر لصحيفة "المصري اليوم" إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها للتحقيق فيما قاله الإعلامي مدحت شلبي، وأضاف عمر: "تابعنا وشاهدنا ما قاله مدحت شلبي وسنتحرك على الفور، على أن نرفع توصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ قرار بشأنها".
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "إيحاءات جنسية" في مباراة الزمالك وبيراميدز تحيل معلق رياضي للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.