شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يعلق على استبعاد «صلاح» من «المنافسة الأكثر شرفًا خلال العام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على استبعاد لاعبه محمد صلاح من فريق الموسم الذي اختارته رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.
وقال «كلوب»، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: «من وجهة نظري كان هناك 4، 5 أو 6 لاعبين وربما 7 بإمكانهم الانضمام للفريق المختار. لاعبو الدوري الإنجليزي هم من يتخذون القرار لذا هي أكثر منافسة شريفة في العام، حتى حين لا يشاهد اللاعبون المباريات».
وأضاف: «مو (صلاح) استحق التواجد، جيني (فينالدوم) يقدمم موسم رائع، وهندو (هندرسون) في حالة جيدة الآن، إذا كان الاختيار اليوم لكان اختير على الأغلب».
واختتم: «جميع اللاعبين يستحقون الدخول في التشكيل».
كانت هذه تفاصيل خبر «كلوب» يعلق على استبعاد «صلاح» من «المنافسة الأكثر شرفًا خلال العام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.