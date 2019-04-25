شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يعلق على استبعاد «صلاح» من «المنافسة الأكثر شرفًا خلال العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على استبعاد لاعبه محمد صلاح من فريق الموسم الذي اختارته رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

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وقال «كلوب»، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: «من وجهة نظري كان هناك 4، 5 أو 6 لاعبين وربما 7 بإمكانهم الانضمام للفريق المختار. لاعبو الدوري الإنجليزي هم من يتخذون القرار لذا هي أكثر منافسة شريفة في العام، حتى حين لا يشاهد اللاعبون المباريات».

وأضاف: «مو (صلاح) استحق التواجد، جيني (فينالدوم) يقدمم موسم رائع، وهندو (هندرسون) في حالة جيدة الآن، إذا كان الاختيار اليوم لكان اختير على الأغلب».

واختتم: «جميع اللاعبين يستحقون الدخول في التشكيل».