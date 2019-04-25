شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» عن سفر «صلاح» لنيويورك: كرة القدم ليست أهم شيء.. وقابل العديد من المشاهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سماحه لنجم فريقه محمد صلاح بالسفر إلى نيويورك لحضور حفل مجلة «تايم» الأمريكية بعد اختياره ضمن الـ 100 الأكثر تأثيرًا في العالم، قبل يومين فقط من مباراة الريدز أمام هدرسفيلد، التي تقام غدًا.

وقال الألماني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: «لقد عاد، السفر هذه الأيام ليس مشكلة، كانت ستكون مشكلة أكبر إذا تعطلت سيارته واضطر للسير على قدميه».

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وأضاف: «أنا فخور (بجائزته)، هناك أشياء كثيرة على التليفزيون وصفحات الجرائد وفي معظم الأحيان لا نقول أشياء ذكية، مو شخص ذكي للغاية وقد ألهم البعض من جانب للتفكير في بعض الأشياء، وعلى الجانب الآخر رأى الناس ذلك وصاروا يعرفونه، من المهم جدًا أن يكون لديه رأي وأن يعبر عن رأيه هذا علانية».

وتابع مدرب ليفربول: «دائمًا نقول إن كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، نعم لقد غاب عن حصة تدريبية، ولكن اليوم سيعود».

وعلق «كلوب» بشكل كوميدي على مقابلة «صلاح» لعدد من نجوم السينما والتليفزيون العالميين، وعلى رأسهم نجمة مسلسل «جيم أوف ثرونز» إميليا كلارك قائلًا: «شكله كان رائعًا وقابل العديد من المشاهير، ربما لو طلب مني لكنت ذهبت معه».