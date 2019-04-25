شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلق على واقعة ميلنر مع محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على واقعة جيمس ميلنر مع النجم المصري محمد صلاح، وتسديده لركلة الجزاء في مباراة كارديف سيتي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، الخميس: «ميلنر غير عاطفي يسدد كأنه ماكينة في مثل هذه اللحظات».

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وأضاف: «ميلنر يمتلك الخبرة، لقد سدد العديد من ركلات الجزاء طوال مشواره مع الكرة».

وأوضح: «أنه ينحي المشاعر جانباً.. هذه هي الطريقة الأفضل للقيام بتسديد ركلات الجزاء».

وكان محمد صلاح يريد تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها بنفسه حتى ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ويتواجد صلاح في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفاً مع سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، وبيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، إضافة إلى ساديو ماني الذي أحرز 18 هدفا حتى الآن.