الإصابة تنهي موسم نجم ميلان

تلقى ميلان، ضربة موجعة بعد إصابة ديفيد كالابريا، خلال مباراة الأمس أمام لاتسيو، والتي أقيمت بملعب سان سيرو، في إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ميلان، أن الفحوصات التي أجريت صباح اليوم الخميس، أثبت إصابة كالابريا بكسر في شظية الساق اليسرى، ما يعني انتهاء موسم اللاعب بشكل رسمي.

وأضاف النادي أن كالابريا سيخضع لفحوصات طبية جديدة بعد شهر تقريبًا من الآن، لمعرفة تطورات إصابته.

وودع ميلان منافسات كأس إيطاليا من الدور نصف النهائي عقب خسارته أمام لاتسيو، بنتيجة (1-0) في مجموع المباراتين، عقب التعادل ذهابًا (0-0) بالأولمبيكو، والخسارة إيابًا (1-0) في سان سيرو.

وتأهل لاتسيو للمباراة النهائية، لينتظر الفائز من مواجهة فيورنتينا وأتالانتا، والتي ستقام مساء اليوم الخميس.