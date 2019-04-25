تشيلسي يعلق على استبعاد هازارد من تشكيل الأفضل ببريميرليج

علق نادي تشيلسي على استبعاد نجمه البلجيكي من ايدين هازارد من تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2018/2019.

وأعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم الخميس عن تشكيل الأفضل في الموسم والتي لم تشهد تواجد أي لاعب من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وعلى الرغم من ترشح هازارد لجائزة أفضل لاعب في الموسم رفقة كل من (فيرجيل فان دايك "ليفربول"- ساديو ماني "ليفربول"، برناردو سيلفا "مانشستر سيتي، رحيم سترلينج "مانشستر سيتي"، سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي") إلا أنه لم يتواجد في تشكيل الأفضل للموسم.

وعلق تشيلسي في بيان رسمي على موقعه قائلًا: "هازارد يتمتع بموسم مميز ملئ باللحظات الجيدة، واستبعاده من التواجد في تشكيل الافضل كان بمثابة المفاجئة".

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وأضاف البيان: "من المؤكد أن إحصائياته في الموسم الحالي لا يمكن أن تحستب ضده عندما تم التصويت".

وتابع: "هازارد هو اللاعب الوحيد الذي لم يتم اختياره في التشكيلة المثالية رغم وجوده في قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ذاتها".

وواصل: "هذا العام تم اختيار اللاعبين من الفريقين اللذين يتنافسان على لقب الدوري الإنجليزي، ولم يتواجد محمد صلاح في التشكيل، بينما تواجد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أن هازارد شارك هذا الموسم مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي خلال 34 مباراة، سجل 16 هدفًا وصنع 13 هدفًا آخر.