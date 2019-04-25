وزارة الرياضة المغربية تطيح بإدارة اتحاد السلة

أقدمت وزارة الرياضة المغربية، اليوم الخميس، على تجميد نشاط اتحاد السلة المحلي، وعزل رئيسه، مصطفى أوراش.

وقررت الوزارة، في بيان، تكليف لجنة مؤقتة بتدبير هذا القطاع، حتى عقد عمومية استثنائية وانتخاب رئيس جديد للاتحاد.

وقالت الوزارة إن هذا القرار، جاء بعد التأكد من وجود العديد من الاختلالات، خلال فترة تسيير أوراش للاتحاد، التي انطلقت منذ عام 2014، واتسمت بصراعه مع أندية كبيرة لكرة السلة بالمغرب، إلى جانب توقيعه على قرارات خطيرة، بهبوط فرق لها تاريخ كبير.

وأضاف البيان أن وزارة الرياضة، سبق لها تنبيه أوراش قبل 3 أسابيع لوجود أزمات كبيرة، دون أن يتفاعل معها، وبناءً على ذلك، تم تكليف عبد المجيد بورة برئاسة اللجنة المؤقتة.

وكانت العديد من الأندية المغربية، قد طالبت أكثر من مرة بإقالة أوراش، والدعوة لفحص الاتحاد، وهو ما استجابت له الوزارة المعنية بقرار التجميد.