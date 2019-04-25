إقبال كثيف من أنصار الوداد على تذاكر مباراة صن داونز

توافد الآلاف من جماهير الوداد، على مختلف منافذ البيع المختصة بتوزيع تذاكر مواجهة الفريق البيضاوي أمام صن داونز، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل صن داونز من جنوب أفريقيا، ضيفًا على الوداد المغربي، في موقعة مكررة بنفس النسخة من البطولة الأفريقية، يوم الجمعة المُقبل، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وكان تأخر طرح تذاكر هذه المباراة المهمة أحد أسباب الإقبال الكبير عليها من طرف جماهير الوداد، إذ يُنتظر أن يتجاوز الحضور 40 ألف مناصرًا، وهو العدد نفسه الذي تواجد في مباراة سابقة بين الناديين في دور المجموعات على نفس الملعب.

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وكانت جماهير الوداد تمني النفس باستقبال فريق صن داونز على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، إلا أن قرار سلطات المدينة كان حاسما وأكد استمرار غلق الملعب حتى نهاية شهر مايو / آيار المقبل.

ويدرك الوداد صعوبة المهمة أمام منافس سبق له مواجهته 6 مرات في آخر 3 نسخ لدوري الأبطال، ويرغب في تأمين تأهله للنهائي بنتيجة مريحة قبل مباراة الإياب على ملعب الأخير، الأسبوع المقبل.