بنزيما: قدمت الكثير لريال مدريد.. وزيدان مدرب يمنحك "الثقة"

تحدث الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني عن الموسم الحالي للفريق الملكي لافتًا إلى أنه لم يكن سهلًا على الجميع.

وخلال مقابلة مع مجلة (جي كيو) قال بنزيما: "لم يكن موسمًا جيدًا بالنسبة لريال مدريد، لكنه كان جيدًا بالنسبة لي، لقد قدمت الكثير للفريق".

وأضاف: "أنا أحب لعب كرة القدم، ألعب الكرة لكي يستمتع الناس، اشعر براحة وسعادة في حياتي ومع الفريق، ولكن أحب أن يتعرف عليّ المشجعين بشكل أفضل".

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وتابع المهاجم الفرنسي تصريحاته قائلًا: "أنا الآن في عامي الـ31، أتواجد في افضل نادي بالعالم، أنا شخص عادي".

وأتم: "زيدان مدرب كبير يختلف عن باقي المدربين، إنه مدرب من الطراز الأول، لأنه يمنحك الكثير من الطمأنينة والثقة".

جدير بالذكر أن بنزيما يتصدر قائمة هدافي ريال مدريد هذا الموسم برصيد 21 هدفًا، ويحل ثانيًا خلف الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في قائمة هدافي الدوري الإسباني "الليجا".