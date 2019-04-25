ظهور مفاجئ لروبن في مران بايرن ميونخ

شهدت تدريبات بايرن ميونخ الألماني، اليوم الخميس، ظهورًا مفاجئًا للنجم الهولندي، آريين روبن، بعد غياب طويل بسبب الإصابات المتكررة.

ونشر النادي البافاري مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يُظهر انضمام روبن لباقي زملائه في المران الجماعي.

وأوضح بايرن أن اللاعب الهولندي المخضرم، البالغ من العمر 35 عامًا، أكمل الجزء الأول من التدريبات الجماعية مع رفاقه.

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وبذلك، شارك لاعب ريال مدريد السابق في تدريبات العملاق البافاري، بعد غياب طويل، إذ يعود آخر ظهور له لشهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قبل التعرض لأكثر من إصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ روبن الاستعداد لأول ظهور مع بايرن، بعد 5 أشهر من الغياب، ليشارك في المباريات المتبقية من الموسم الحالي.

يذكر أن بايرن ميونخ تأهل إلى نهائي كأس ألمانيا، بعدما تغلب على فيردر بريمن (3-2)، أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي.