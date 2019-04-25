كلوب يتحدث عن.. نتيجة الديربي.. استبعاد صلاح من تشكيل "الأفضل و"ميكنة" ميلنر

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن نتيجة مباراة ديربي مانشستر التي جمعت بين يونايتد وسيتي في بطولة الدوري، كما ابدى رأيه في استبعاد محمد صلاح لاعب الريدز من تشكيل الأفضل في إنجلترا.

ويستعد ليفربول لمواجهة هدرسفيلد تاون على ملعب آنفليد غدًا الجمعة في منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري، ويحتل الريدز حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال كلوب: "نتيجة الديربي -التي فاز بها سيتي 2-0- هي التي توقعتها، لاعبي يونايتد يعانون من الإرهاق، لقد مروا بلحظات صعبة هذا الموسم ولم يكونوا محظوظين ولم يتمكنوا من منافسة البلو سكاي".

وأضاف: إذا فزنا (ليفربول- سيتي) في مباراتي الجولتين المقبلتين ستحسم الجولة الأخيرة لقب الدوري، بالتأكيد سيكون الأمر رائعًا، هذا ما سنركز عليه خلال الفترة المقبلة".

وعن تواجد صلاح في حفل تايمز قال: "لقد كان أنيقًا، أمتلك لاعب رائع، لقد التقى مع أشخاص رائعين، لو طلب مني التواجد معه لفعلت، لقد فاتته جلسة تدريبية واحدة، ولكن سينضم إلينا اليوم".

وعن رأيه في تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي قال الألماني: "من وجهة نظري، فريقي بأكمله كان يستحق التواجد في التشكيل، أعتقد نستحق أن يتواجد 4 ،5 أو ستة لاعبين في التشكيل".

وأكمل: "بالنسبة لصلاح أعتقد أنه كان يستحق التواجد ضمن الأفضل، إنه يتواجد حاليًا ضمن قائمة الهدافين، فينالدوم قدم موسمًا رائعًا هو الآخر، وإذا كان هناك تصويت في الوقت حالي فأعتقد أن جوردان هندرسون سيتواجد ضمن التشكيل".

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وبسؤاله عن التوقيع مع إنسيني أجاب: "لن نوقع معه، هو لاعب جيد وكبير لكنه يمتلك عقد طويل الأمد مع فريق نابولي".

وردًا على سؤال هل سنقوم بميركاتو صيفي كبير؟ أجاب: "من الممكن ألا نفعل ولكن سنبقى أعيننا مفتوحة".

وعن المنافسة على لقب الدوري قال كلوب: "هذه هي المرة الأولى التي نحاول فيها أن نصبح الأبطال، لكنها ليست الأخيرة، في النهاية سيكون هناك فريق واحد فقط هو البطل".

وعن تسديد جيمس ميلنر لركلات الجزاء قال: "ميلنر مثل الميكنة في تلك اللحظات، لديه الخبرة الكافية، لقد وضع نفسه في هذا الموقف في كثير من الأحيان".

وبسؤاله عن أولى جونار سولشاير- مدرب مانشستر يونايتد- وما عليه فعله مع الفريق خلال الفترة المقبلة قال: "لم يقدموا لنا المساعدة.. لماذا نقدمها نحن؟".

جدير بالذكر أن رابطة المحترفين الإنجليزي أعلنت عن تشكيل الأفضل في بريميرليج وتواجد في التشكيل رباعي ليفربول (فيرجيل فان دايك- الكسندر ارنولد- اندرو روبرتسون- ساديو ماني) ولم يتوةاجد محمد صلاح في التشكيل كما لم يترشح لقائمة أفضل لاعب في البطولة.