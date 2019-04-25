رئيس الاتحاد الإسباني يعين 3 نواب بشكل مفاجئ

أعلن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين 3 نواب جدد له.

واستقر روبياليس على تعيين ماكسيمينو مارتينيز، وخوان سوتيراس، وسالفادور جومار، في منصب نائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وكشف روبياليس بشكل مفاجئ، خلال الاجتماع مع الأندية المنافسة في الدرجتين الثانية والثالثة بإسبانيا، عن هوية النواب الثلاثة الجدد.

وكان روبياليس قد أصبح رئيسًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم، في مايو/آيار 2018، وتستمر مدته حتى العام المقبل.

