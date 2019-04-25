واستقر روبياليس على تعيين ماكسيمينو مارتينيز، وخوان سوتيراس، وسالفادور جومار، في منصب نائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.وكشف روبياليس بشكل مفاجئ، خلال الاجتماع مع الأندية المنافسة في الدرجتين الثانية والثالثة بإسبانيا، عن هوية النواب الثلاثة الجدد.
وكان روبياليس قد أصبح رئيسًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم، في مايو/آيار 2018، وتستمر مدته حتى العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد الإسباني يعين 3 نواب بشكل مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.