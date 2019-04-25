نجم ميلان على أعتاب البريميرليج

اقترب التركي هاكان كالهانوجلو، لاعب ميلان، من الرحيل عن صفوف فريقه، عقب نهاية الموسم الجاري.

فقد ذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، أن كالهانوجلو من المتوقع أن يغادر الروسونيري، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أداء اللاعب، هذا الموسم، لم يقنع ميلان، موضحةً أن النادي سيسمح برحيله.

وأضافت أن وست هام يونايتد وليستر سيتي، مهتمان بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع الروسونيري حتى يونيو/حزيران 2021.

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وختمت "كوريري ديللو سبورت" بأن ميلان يريد 30 مليون يورو، من أجل السماح بمغادرة لاعبه التركي.

ويحتل ميلان المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 56 نقطة، مبتعدًا بفارق 31 نقطة كاملة عن يوفنتوس، متصدر المسابقة.

وأُجبر الفريق اللومباردي على توديع كأس إيطاليا، من نصف النهائي، بالهزيمة أمام ضيفه لاتسيو (1-0) في الإياب، أمس الأربعاء.