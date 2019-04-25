شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فهد بن خالد.. نواف بن عبدالعزيز يُبارك ترشح منصور بن مشعل لرئاسة الأهلي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكد الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي، في حديث خاص بـ«الخليج 365»، دعمه ومباركته التامة لملف الأمير منصور بن مشعل الذي ينوي الترشح للمنافسة على رئاسة النادي الأهلي لأربع سنوات قادمة.
وأشاد الأمير نواف بهذه الخطوة التي أقدم عليها الأمير منصور بن مشعل، معلناً دعمه الكامل له في المرحلة القادمة، قائلاً: «هذا ماتعودنا عليه في البيت الأهلاوي».
وأشار إلى أنه دائماً ما يحرص على أن يكون سنداً وعوناً للنادي وتقديم أوجه الدعم المطلوبة منه، في سبيل رؤية الأهلي يعتلي المنصات ويحقق آمال وطموحات مُحبيه وعُشاقه.
واختتم الأمير نواف بن عبدالعزيز حديثه بأن الأهلي في هذه الفترة بحاجة لوقفة صادقه من الجميع، داعياً إلى الالتفاف حول النادي والعمل على تحقيق الإنجازات لهذا الكيان الغالي على الجميع.
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