شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة»: «رالي داكار» سينطلق في يناير القادم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أكد رئيس الهيئة العامة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن المملكة تشهد مرحلة جديدة لرياضات السيارات، في ظل ما تحظى به من دعم كبير من القيادة الرشيدة، لافتاَ إلى أن «رالي داكار» يُعتبر نقلة نوعية تتواكب مع رؤية 2030.
وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة «رالي داكار» اليوم (الخميس)، أوضح رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، أن السباق سينطلق في يناير القادم، لافتاً إلى سعي الاتحاد المستمر لتطوير رياضة السيارات وتأمين أفضل السباقات.
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