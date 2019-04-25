شباب الزمالك يهزم الأهلي 3/4 بـــ 9 لاعبين فقط...

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جدة - عمرو شويل خطف فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 99، فوزا هاما على غريمه التقليدي الأهلى بنتيجة 4 / 3 فى قمة بطولة الجمهورية ، في المواجهة التى جمعت الفريقين على مجمع ملاعب النادي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين.

مباراة الاهلى والزمالك مواليد 99

ونجح الزمالك فى السيطرة على مجريات الأمور ومعظم فترات المباراة، وأضاع عدة فرص وانتزع الأبيض الفوز الهام وسجل الأهداف حسين فيصل هدفين وايهاب يوسف وهاني رشدي.

مباراة الاهلى والزمالك مواليد 99

فيما أحرز أهداف الأهلى صالح وفهد ومانو ، وتمكن الزمالك من الفوز رغم طرد اثنين من لاعبىه وهما علي عباس، وأحمد زكي.

مباراة الاهلى والزمالك مواليد 99



مباراة الاهلى والزمالك مواليد 99

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