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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم الخميس 25-4-2019 في الدوري الممتاز اون لاين



مشاهدة مباراة الأهلى والمصري بث مباشر اليوم الخميس حيث يلتقي في تمام الثامنة من مساء اليوم الأهلى مع منافسه المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 19 لبطولة الدوري وتقام المباراة على ملعب المكس.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم الخميس 25-4-2019 في الدوري الممتاز اون لاين



مشاهدة مباراة الأهلى والمصري بث مباشر اليوم الخميس يسعى الأهلى لتحقيق الفوز في هذا اللقاء خاصة بعد الهزيمة في المباراة الماضية امام بيراميدز بهدف نظيف .

مشاهدة مباراة الأهلى والمصري بث مباشر اليوم الخميس ويدخل المارد الأحمر اللقاء محتلا للمركز الثالث برصيد 58 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة .

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مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم الخميس 25-4-2019 في الدوري الممتاز اون لاين



مشاهدة مباراة الأهلى والمصري بث مباشر اليوم الخميس وخاض الأهلي 26 لقاء في الدوري تمكن من الفوز في 18 لقاء وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم الخميس 25-4-2019 في الدوري الممتاز اون لاين



مشاهدة مباراة الأهلى والمصري بث مباشر اليوم الخميس بينما يسعى المصري تحت قيادة مدربه إيهاب جلال لتحقيق الفوز الـ 12 للفريق في الدوري والإنفراد بالمركز الرابع.

مشاهدة مباراة الأهلى والمصري بث مباشر اليوم الخميس ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 46 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز في 11 وتعادل في 13 كما خسر في 4 مباريات.