شكرا لقرائتكم "التنس" بوابة شباب الزمالك لمنع الاشتباكات بعد قمة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99، بمنع لاعبى القلعة البيضاء من مغادرة غرفة خلع الملابس بعد انتهاء مباراة الفريقين، التى اقيمت منذ قليل بملعب القلعة الحمراء فى مدينة نصر وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4/3 .
وجاء تصرف قوات الأمن لمنع تعرض لاعبى الزمالك، لأى هجوم أو اشتباك من جانب أعضاء النادى الأهلى الذين تواجدوا لحضور المباراة بعدما شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تعرض الحكم لانتقادات عنيفة من الجمهور الأحمر وكذلك حدوث اشتباكات بين أعضاء الناديين فى الملعب.
وقررت قوات الأمن مغادرة فريق الزمالك لمقر النادى الأهلى بمدينة نصر من بوابة ملاعب التنس حتى يتبعد لاعبو القلعة البيضاء عن أعضاء النادى الأحمر نهائيا.
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