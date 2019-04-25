شكرا لقرائتكم الزمالك يسافر إلى الإسكندرية السبت لملاقاة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني يوم السبت المقبل موعدا لسفر الفريق إلي الإسكندرية بعد خوض المران الجماعى استعدادا لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ويواجه الزمالك فريق النجم الساحلي مساء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية على ملعب الجيش في برج العرب.

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