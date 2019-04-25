شكرا لقرائتكم كاف يعلن مواعيد القيد للمسابقات الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عن مواعيد فتح وإغلاق قيد اللاعبين في قوائم الفرق المشاركة في النسخة القادمة من مسابقتي دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية.

وحدد "الكاف" الفترة من 1 – 30 يونيو المقبل للمرحلة الأولى، مع إمكانية السماح بإضافة اللاعبين حتى العاشر من يوليو المقبل دون تعرض الأندية للغرامات.

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كما حدد "الكاف" الفترة من 11 – 20 يوليو القادم لتسجيل اللاعبين مع فرض غرامة قدرها 250 دولار على الأندية، أما المرحلة الثالثة من تسجيل اللاعبين فتحدد لها الفترة من 21 إلى 31 يوليو مع فرض غرامة 500 دولار ولن يتمكن المقيدين من المشاركة إلا فى الدور الثانى مع أنديتهم.