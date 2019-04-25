شكرا لقرائتكم مشادة بين أعضاء الأهلي والزمالك بعد فوز الأبيض برباعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشبت مشاداة كلامية وتراشق بالألفاظ بين أعضاء ناديا الاهلي والزمالك، بعدما خطف فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 99، فوزا هاما على غريمه التقليدي النادى الأهلى بنتيجة 4/3 فى قمة بطولة الجمهورية ، في المواجهة التى جمعت الفريقين على مجمع ملاعب النادي بالقلعة الحمراء، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين.
وفور اطلاق حكم المباراة صافرة النهاية حدثت المشادات بين أعضاء الناديين وتدخل كذلك اللاعبين مما أسفر عن سرعة نزول الأمن إلى الملعب لفض الاشتباكات خشية تطورها
ونجح الزمالك فى السيطرة على مجريات الأمور ومعظم فترات المباراة، وأضاع عدة فرص وانتزع الأبيض الفوز الهام وسجل الأهداف حسين فيصل هدفين وايهاب يوسف وهاني رشدي، وتمكن الزمالك من الفوز بــ9 لاعبين فقط رغم طرد اثنين من لاعبى الزمالك علي عباس، وأحمد زكي.
فيما أحرز أهداف الأهلى صالح وفهد ومانو .
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