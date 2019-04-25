شكرا لقرائتكم تشكيل الإسماعيلي ودجلة.. شيلونجو يقود الدراويش ونداى فى هجوم الغزلان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، تشكيل فريقه لخوض مباراة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالى : في حراسه المرمي محمد فوزى، و4 فى خط الدفاع طارق طه ، محمد مجدى ، باهر المحمدى واحمد ايمن، أما في خط الوسط محمود متولى ، محمود دونجا ، عبدالرحمن مجدي ، محمود صادق وجيه عبدالحكيم فيما يقود خط الهجوم شيلونجو.

فيما أعلن اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى لوادي دجلة، تشكيل فريقه الأساسى الذى سيخوض به مواجهة الإسماعيلي، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى.

وضم تشكيل دجلة كلا من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمي وأمامه 4 مدافعين إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - أحمد رمضان بيكهام.

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أما فى الوسط.. عبد العاطي - أحمد سيد - بوزاس فاسيلوس - حسام عرفات و إبراهيما نداي، وفى الهجوم محمد هلال.