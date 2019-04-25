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شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الخميس 25-4-2019 مرتضى منصور يطالب "جروس" بضرورة عبور النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
اخبار الزمالك اليوم الخميس 25-4- 2019صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال جلسته مع كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف نظيف، أنه المستوى الذى ظهر عليه الفريق الأبيض خلال مباراة بيراميدز سئ، مطالباً بالتركيز على تحسن الاداء والعودة لصدراة الدورى من جديد، مشدداً على ضرورة الفوز على النجم الساحلى فى الدور قبل النهائى فى بطولة الكونفدرالية الافريقية والصعود للمباراة النهائية .
اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم الخميس 25-4- 2019تداولت عدد من المواقع الأخبارية معلومات عن انضمام طارق يحيي لجهاز السويسرى كريستيان جروس فى الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذى نفاه يحيي قائلا " استبعد أن يكون جروس فى حاجة لوجود مساعد فى الجهاز الفنى للزمالك وخاصة أن الموسم أقترب من الانتهاء" .
اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم الخميس 25-4- 2019تتضمن عودة حازم أمام الظهير الأيمن للقلعة البيضاء إلى التدريبات الجماعية، عقب تأهيله من الاصابة التى لحقت به بمزق فى عضلة السمانة، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي للعودة للمشاركة مع الفريق فى نهاية الأسبوع القادم .
اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم الخميس 25-4- 2019من المتوقع أن يقوم اتحاد الكرة المصرى بتوقيع عقوبات على فريق نادى الزمالك يقدر بـ 20 ألف جنيه تقريباً، بسبب الاشتباكات التى اندلعت بعد مباراة الفريق مع بيراميدز الأخيرة فى الدوري المصري، طبقا للوائح اتحاد كرة القدم .
اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم الخميس 25-4- 2019
قرر كريستيان جروس منح لاعبى الفريق الأول لكرة القدم خيار حضور التدريبات الجماعية من عدمه دون توقيع عقوبات على اللاعبين، كنوع من التأهيل النفسى للاعبين للاستعداد لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى برج العرب فى الدور قبل النهائى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، الاحد المقبل.
اخبار الزمالك اليوم
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