شكرا لقرائتكم اخبار الاهلى اليوم الخميس 25-4-2019 القلعة الحمراء تقترب مع حسم لقب الدورى عقب مباراة المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الاهلى اليوم الخميس 25-4-2019

تتضمن مواجهة الاهلي والمصري، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر لمنافسات الدوري المصري الممتاز، فى الثامنة من مساءاً، على ملعب حرس الحدود بالمكس فى الأسكندرية، حيث يسعى لاعبي الفريق الأحمر لاقتناص الثلاثة نقاط من المباراة التى تعيد القلعة الحمراء للمنافسة على درع الدوري موسم 2018/2019 بعد خسارته من بيراميذر خلال المواجهة الأخيرة بهدف نظيف .



اخبار الاهلي اليوم

اخبار الاهلى اليوم الخميس 25-4-2019

يحتل النادى الأحمر المركز الثالث فى ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن منافسة التقليدى الزمالك الذى يحتل المركز الثانى برصيد 60 نقطة، وفى حالة فوز القلعة الحمراء يصعد للمركز الثانى برصيد 61 نقطة ويقترب من حسم اللقب فى حالة عدم الخسارة فى جميع مبارياته المقبلة، على الرغم من تصدر بيراميدز للدورى برصيد 63 نقطة، الا أن الاهلي والزمالك مؤجل لهم مبارتين، فيما يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 46 نقطة جمهم من 28 مباراة .



اخبار الاهلي اليوم

اخبار الاهلى اليوم الخميس 25-4-2019

قرر مارتن لاسارتي المدير الفنى للنادي الاهلي منح الفريق الأول لكرة القدم راحة عقب انتهاء مباراة المصري البورسعيدى المقرر اقامتها اليوم، حيث يعود الفريق لاستكمال تدريباته السبت المقبل استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الذى تحدد اقامته على ستاد المكس بالاسكندرية فى 1 مايو المقبل .



اخبار الاهلي اليوم

Advertisements

اخبار الاهلى اليوم الخميس 25-4-2019

رمضان صبحى يطالب مارتن لاسارتي بالمشاركة فى مباراة امصري البورسعيدي رغم اصابته وتوجيهات طبيب الفريق بعدم مشاركته، ولكن وعد بمشاركته فى المباراة فى حلة الاحتياج اليه كبديلا حتى لا تتفاقم اصابته .



اخبار الاهلي اليوم

اخبار الاهلى اليوم الخميس 25-4-2019

تتضمنت تحذيرات الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفنى للقلعة الحمراء لمدافعى الفريق من أوستين أموتو وإسلام عيسى مهاجمى فريق المصري البورسعيدى، مؤكداً على ضرورة مراقبتهما وعدم السماح لهم بحرية التحرك واستلام الكرة فى مساحات كبيرة وتتضيق الخناق عليهما لعدم تشكيل خطورة على على لطفى حارس مرمى الاهلي فى مباراة اليوم، نظرا لغياب محمد الشناوى الحارس الاساسي للإيقاف لحصولة على الأنذار الثالث فى مباراة بيراميدز الأخيرة.