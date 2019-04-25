شكرا لقرائتكم بمزاجك وراحتك ..تدريب اختياري لجميع لاعبين الزمالك قبل موقعة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لاعبى الفريق حرية حضور تدريب اليوم من عدمه ، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور نصف النهائى للكونفدرالية الأفريقية.

وأخطر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، اللاعبين، بأن التدريب اختياري لجميع اللاعبين ومن يرغب في الحضور سيخوض التدريب بصورة طبيعية تحت قيادة الجهاز الفني.

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فيما منح الجهاز الطبى بالتنسيق مع الجهاز الفنى، راحة لمحمد إبراهيم لاعب الوسط المهاجم بالفريق بسبب إصابته باحتقان في الحلق وارتفاع في درجة الحراره خلال الساعات الماضية.