- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بمزاجك وراحتك ..تدريب اختياري لجميع لاعبين الزمالك قبل موقعة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لاعبى الفريق حرية حضور تدريب اليوم من عدمه ، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور نصف النهائى للكونفدرالية الأفريقية.
وأخطر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، اللاعبين، بأن التدريب اختياري لجميع اللاعبين ومن يرغب في الحضور سيخوض التدريب بصورة طبيعية تحت قيادة الجهاز الفني.
فيما منح الجهاز الطبى بالتنسيق مع الجهاز الفنى، راحة لمحمد إبراهيم لاعب الوسط المهاجم بالفريق بسبب إصابته باحتقان في الحلق وارتفاع في درجة الحراره خلال الساعات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بمزاجك وراحتك ..تدريب اختياري لجميع لاعبين الزمالك قبل موقعة النجم الساحلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.