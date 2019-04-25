شكرا لقرائتكم أحمد ناجى يراقب "أوسة" فى مباراة الإسماعيلى ودجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر على حضور المباراة التى ستجمع الإسماعيلي مع وادى دجلة بعد قليل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ٣٠ من عمر الدورى المصرى.

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ويتطلع مدرب المنتخب للوقوف على الحراس المميزين من أرض الملعب لبحث ضمهم لصفوف الفراعنة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة في يونيو المقبل، حيث يركز على متابعة محمد عبد المنصف "أوسة" حارس مرمى دجلة.

وفى ذات السياق قام البلجيكي سيدومير يونافيسكي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى،بتفقد أرضية ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة. و طالب برش الملعب قبل انطلاق المباراة وهو ما تمت الموافقة عليه.