شكرا لقرائتكم سيتي يحسم ديربي مانشستر ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 89 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، قبل ثلاث مراحل على نهاية البطولة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 64 نقطة في المركز السادس.

ورغم سيطرة مانشستر سيتي على أغلب فترات الشوط الأول، إلا أن لاعبيه عجزوا عن هز الشباك، وفي الشوط الثاني، ترجم مانشستر سيتي سيطرته على اللقاء، عقب تسجيل بيرناردو سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 54، فيما تكفل ليروي ساني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وكانت مواجهة مانشستر يونايتد آخر العقبات الصعبة التي تواجه مانشستر سيتي في حملته نحو التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، مقارنة بالمباريات المتبقية التي تنتظره في البطولة.

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وعقب انتهاء مهمته أمام مانشستر يونايتد، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة مضيفه بيرنلي في المرحلة المقبلة، قبل أن يستضيف ليستر سيتي في المرحلة التالية، ثم يختتم مبارياته هذا الموسم بملاقاة مضيفه برايتون.

بهذا الفوز، واصل سيتي انتفاضته في البطولة بعدما حقق انتصاره الحادي عشر على التوالي، حيث لم يذق فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا سوى طعم الفوز في المسابقة، منذ خسارته 1 - 2 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في 29 يناير الماضي.

في المقابل، واصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة بعدما تلقى خسارته السابعة في مبارياته التسع الأخيرة بمختلف البطولات.

وأخفق مانشستر يونايتد، الذي تلقت آماله في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم للطمة قوية، في فك عقدته أمام مانشستر سيتي على ملعب "أولد ترافورد" في بطولة الدوري.

ولم يحقق يونايتد أي انتصار على سيتي على هذا الملعب ببطولة الدوري منذ 12 أبريل عام 2015.