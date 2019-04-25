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شكرا لقرائتكم خبر عن احمد ناجي يحضر مواجهة الاسماعيلي ودجلة ..وسيدومير يرش ملعب بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حرص أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر على حضور المباراة التى ستجمع الإسماعيلي مع وادى دجلة بعد قليل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ٣٠ من عمر الدورى المصرى.
ويتطلع مدرب المنتخب للوقوف على الحراس المميزين من أرض الملعب لبحث ضمهم لصفوف الفراعنة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة في يونيو المقبل.
وفى ذات السياق قام البلجيكي سيدومير يونافيسكي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى،بتفقد أرضية ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة. و طالب برش الملعب قبل انطلاق المباراة وهو ما تمت الموافقة عليه.
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