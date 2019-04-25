شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز على المصرى بتوقيع كوليبالى وأزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع المصرى البورسعيدى فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى، ويدخل الأهلى اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 58 نقطة، بينما المصرى رابعا بـ46 نقطة فقط.

وكانت آخر مباراة جمعت الأهلى والمصري أقيمت 7 أغسطس من العام الماضى وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما ساليف كوليبالى ووليد أزارو.

هدف ازارو

هدف ساليف كوليبالى