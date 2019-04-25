شكرا لقرائتكم خبر عن هلال يقود الهجوم وعبد المنصف فى حراسة مرمى دجلة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه الأساسى الذى سيخوض به مواجهة الإسماعيلى على استاد بترو سبورت، بالجولة 30 من عمر مسابقة الدورى. وضم تشكيل دجلة كلا من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمي. Advertisements فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - أحمد رمضان بيكهام. فى الوسط.. عبد العاطى - أحمد سيد - بوزاس فاسيلوس - حسام عرفات - إبراهيما نداى. وفى الهجوم.. محمد هلال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هلال يقود الهجوم وعبد المنصف فى حراسة مرمى دجلة أمام الإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.