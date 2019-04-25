شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 25 أبريل الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وكان أبرزها طلب رمضان صبحى المشاركة فى لقاء المصرى، وتحويل 3 حكام للتحقيق بعد الهجوم على عصام عبد الفتاح.

اتحاد الكرة: اتجاه لتغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب أحداث مباراة بيراميدز

تتجه النية لدى اتحاد الكرة لتغريم نادى الزمالك 20 ألف جنيه بسبب الأحداث التى تلت مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز فى الدورى، والتى فاز بها الأخير بهدف نظيف سجله على جبر.

لاسارتى يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة لنجوم الأهلى.. اعرف السبب

وجه الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى رسالة تحذير شديدة اللهجة لمدافعى فريقه من خطورة ثنائى المصرى البورسعيدى أوستين أموتو وإسلام عيسى، مطالباً بضرورة التمركز الدفاعى السليم طوال أحداث مباراة الليلة.

معسكر خارجى للمنتخب الأولمبى فى يونيو المقبل

قرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، خوض معسكر خارجى للفراعنة خلال فترة التوقف الدولى فى يونيو المقبل.

رئيس الوزراء يفتتح بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن بتنظيم بريزنتيشن

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يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن والتى تستضيفها المدينة السياحية وتحت رعاية محافظ جنوب سيناء، وتنظمها شركة بريزنتيشن سبورتس.

اتحاد الكرة يحيل 3 حكام للتحقيق بسبب الهجوم على عصام عبد الفتاح

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح إحالة 3 حكام للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة، وهم أحمد مقبل وصالح سلامة وأسامة إسماعيل، بسبب هجومهم على رئيس اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعى.

الزمالك يستعيد حازم إمام نهاية الأسبوع المقبل

يعود حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، للتدريبات الجماعية بعد أسبوع فى ظل خوضه برنامجاً تأهيلياً فى الفترة الحالية بسبب إصابته بمزق فى عضلة السمانة.

رمضان صبحى يطلب المشاركة أمام المصرى والجهاز الطبى يحذر

طلب رمضان صبحى، لاعب الأهلي، المشاركة فى لقاء المصرى المقرر له الثامنة مساء اليوم، الخميس، باستاد المكس فى الإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة للدورى الممتاز، غير أن طبيب الفريق لم ينصح بذلك.