شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلى أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى، بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، تشكيل فريقه لخوض مباراة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدورى العام. وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى .. فى حراسه المرمى.. محمد فوزى. Advertisements فى خط الدفاع.. طارق طه ومحمد مجدى وباهر المحمدى واحمد ايمن. في خط الوسط.. محمود متولى ومحمود دونجا وعبدالرحمن مجدى ومحمود صادق وجيه عبدالحكيم . في خط الهجوم.. شيلونجو.

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