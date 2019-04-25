الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بدورى المرتبط للمحترفين مواليد 98

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 24 /23 فى ختام دورى المرتبط بالمحترفين مواليد98 ليتوج بطلا. Advertisements فيما جاء الزمالك فى المركز الثانى عقب هذه الخسارة، وحصل سموحة على المركز الثالث بالفوز على هليوبوليس بنتيجة 38 /34 فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية. بينما جاء طلائع الجيش فى المركز الخامس بالفوز على البنك الأهلى صاحب المركز السادس بنتيجة 29 /28 .

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