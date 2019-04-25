شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحجز بتروسبورت لمران النجم اليوم وغدًا قبل موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز مسئولو نادى الزمالك ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة لفريق النجم الساحلى التونسى لخوض تدريباته عليه اليوم الخميس وغداً الجمعة استعداداً لمباراة الفريقين المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى كأس الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يسافر فريق النجم الساحلى التونسى إلى الإسكندرية السبت المقبل، ويؤدى الفريق التونسى مرانه الأخير على استاد برج العرب السبت استعدادا للمباراة.

فيما قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، سفر الفريق الأبيض إلى الإسكندرية بعد مران السبت المقبل استعداداً لخوض مباراة النجم الساحلى التونسى.