شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كشف حساب 13 مواجهة بين الإسماعيلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف وادى دجلة نظيره الإسماعيلى فى الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت، فى مواجهة صعبة للفريقين، لاسيما بعدما خسر الدراويش أمام الزمالك بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما تعادل وادى دجلة مع المقاولون العرب سلبياً .

خلال شهر أبريل، خاض الإسماعيلى مواجهتين ضد دجلة فاز فى مواجهة وتلقى هزيمة فى أخرى، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز الدراويش بهدفين دون رد يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 بالقاهرة سجلهما جون أنطوى ومحمود حمد.

وخسر فى اللقاء الثانى والذى جمعهما فى28 أبريل 2015 بالقاهرة بهدف نظيف سجله محمد دودو الجباس.

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وخلال المواسم المكتملة، التقى الفريقان منذ صعود فريق وادى دجلة للأضواء موسم 2010- 2011 فى 13 مباراة فاز الإسماعيلى فى 6 مباريات وهزم فى 5 مباريات وتعادل فى 2 وله 15 هدفا وعليه 13 .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكهم 28، ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكهم 42 ومازالت لديه مباراة مؤجلة .