شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح اللاعبين حرية التدريب وإجازة لمحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لاعبى الفريق حرية حضور تدريب اليوم من عدمه، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستقام الأحد المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور نصف النهائى للكونفدرالية الأفريقية.

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وأخطر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، اللاعبين بأن التدريب اختيارى لجميع اللاعبين ومن يرغب في الحضور سيخوض التدريب بصورة طبيعية تحت قيادة الجهاز الفنى.

فيما منح الجهاز الطبى، بالتنسيق مع الجهاز الفنى، راحة لمحمد إبراهيم لاعب الوسط المهاجم بالفريق بسبب إصابته باحتقان فى الحلق وارتفاع فى درجة الحرارة خلال الساعات الماضية.