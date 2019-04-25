شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى عن ضم مساعد لجروس فى الزمالك: "ضرره أكبر من نفعه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، حاجة الفريق الأبيض إلى مساعد فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة جروس، خاصة أن الموسم قارب على الانتهاء، ومن الممكن أن يكون ضرر ضم مساعد للمدرب السويسرى أكبر من نفعه.

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وانتقد طارق يحيى، فى تصريحات عبر برنامج وان تو الإذاعى، تكليف السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للثنائى محمد إبراهيم ويوسف أوباما بأدوار دفاعية وعدم استغلال النزعة الهجومية لديهما فى الضغط على المنافس، وهو ما تسبب فى استهلاكهما فى الدفاع.

وأضاف نجم الزمالك السابق، أنه كان أولى على جروس الاعتماد على محمود عبد العزيز "زيزو" ليكون بديل فرجانى ساسى، لاسيما أنه يجيد اللعب "بوكس تو بوكس"، حيث سبق ودربه من قبل فى الإسماعيلى وهو الأحق بخلافة النجم التونسى.