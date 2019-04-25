جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 والمباريات المتبقية لثنائي الصدارة ليفربول ومانشسر سيتي

نستعرض لمتابعينا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019، حيث المنافسة المشتعلة بين فرق الدوري على اللقب الأكبر في بريطانيا، ويمتاز الدوري الإنجليزي الممتاز بالإثارة والقوة فاللقب كل موسم لا يتم حسمه إلا في الجولات الأخيرة على عكس معظم الدوريات الأوروبية المختلفة، حيث يُعد الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الأكبر والأقوى في أوروبا، الدوري الذي نادرًا ما يفوز به فريق مرتين متتاليتين،إلا أن مانشستر سيتي بقيادة الإسباني جوارديولا يسعى هذا الموسم لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي ولكن يواجه منافسة شرسة من فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب بهجومه القوي بقيادة الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو.

هذا ونقدم لكم في هذا الموضوع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 35 جولة من البطولة وقبل 3 جولات على نهاية الموسم، بالإضافة إلى المباريات المتبقية للفرق المنافسة على اللقب وكذلك الفرق المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

هذا ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة بعد مرور 35 مباراة محققًا خلالهم 29 انتصار مقابل تعادلين و4 هزائم كانت علي يد فرق تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وليستر سيتي وكريستال بالاس، ويأتي في المركز الثاني فريق ليفربول برصيد 88 نقطة جمعهم من 27 انتصار و7 تعادلات مقابل هزيمة واحدة كانت على يد فريق مانشستر سيتي.

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بينما يحتل فريق توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، حيث حقق الفريق اللندني 23 انتصار مقابل تعادل وحيد و11 هزيمة، ويأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 67 نقطة من 20 انتصار و7 تعادلات مقابل 8 هزائم، أما فريق آرسنال فيقع في المركز الخامس برصيد 66 نقطة ومانشستر يونايتد سادسًا برصيد 64 نقطة، هذا وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كاملًا.

المركز الفريق لعب النقاط 1 مانشستر سيتي 35 89 2 ليفربول 35 88 3 توتنهام 35 70 4 تشيلسي 35 67 5 آرسنال 35 66 6 مانشستر يونايتد 35 64 7 وولفرهامبتون 35 51 8 واتفورد 35 50 9 إيفرتون 35 49 10 ليستر سيتي 35 48 11 وست هام يونايتد 35 43 12 كريستال بالاس 35 42 13 نيوكاسل يونايتد 35 41 14 بورنموث 35 41 15 بيرنلي 35 40 16 ساوثهامبتون 35 37 17 برايتون 35 34 18 كارديف سيتي 35 31 19 فولهام 35 23 20 هيدرسفيلد تاون 35 14

المباريات المتبقية لثنائي الصدارة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز سيتأثر بصورة كبيرة على المباريات المتبقية لثنائي الصدارة مانشستر سيتي وليفربول، حيث يطمح ليفربول في تعثر السيتي في إحدى هذه اللقاءات لخطف الصدارة، أما فوز السيتي في مبارياته الثلاثة المتبقية سيعلن فوزه بلقب البريميرليج، وإليكم المباريات المتبقية للمتصدر مانشستر سيتي:

الجولة الـ36: مانشستر سيتي X بيرنلي

الجولة الـ37: مانشستر سيتي X ليستر سيتي

الجولة الـ38: مانشستر سيتي X برايتون

أما مباريات ليفربول فهي كالتالي: