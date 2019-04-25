الاهلي والمصري رابط كورة ستار Al-ahli VS Almasry بث مباشر .. الأسبوع 19 مشاهدة مباراة الأهلي والمصرى...

اليوم نتابع معكم رابط الاهلي والمصري بث مباشر الدوري المصري اليوم الخميس 25 أبريل 2019، ونرصد لكم مشاهدة مباراة الاهلي والمصري اليوم في الأسبوع 19 من عمر الدوري المصري الممتاز في المباراة المؤجلة، ونتابع معكم ترتيب النادي الأهلي وهو الثالث الآن قبل مباراة اليوم برصيد 58 نقطة، وفي حالة الفوز سوف يتخطى الزمالك صاحب المركز الثاني، ويقترب من الأهرام الذي يحلق في الصدارة، على العلم بأن الأهرام متقدم في عدد خوض المباريات بفارق مبارتين، أي أن الأهلي له مبارتين مؤجلتين.

الاهلي والمصري

نتابع معكم مباراة العودة اليوم، بين الاهلي والمصري وانتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لاشئ، على ملعب برج العرب في يوم 7 أغسطس 2018 وسجل الأهداف اللاعب ساليف كوليبالي واللاعب أزارو، ويأتي الأهلي المصري المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل إستعادة صدارة الدوري الممتاز مرة أخرى.

نرصد لكم أخبار المباراة الهامة اليوم

نتائج مواجهات الفرق السابقة

إلتقى نادي الاهلي والمصري في 36 مباراة من قبل، وبدأت تاريخ المواجهات منذ عام 1999، وفاز الأهلي على المصري في 21 مباراة، وتعادل الفريقين في 11 مباراة، ولم يستطع المصري تحقيق الفوز على الأهلي سوى في أربعة مباريات فقط، ونتابع معكم نتيجة مباراة اليوم بين الاهلي والمصري.

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بطاقة المباراة

الاهلي والمصري بث مباشر

الدوري المصري الممتاز

الأسبوع 19 من الدوري

مؤجلة من يوم 15 يناير 2019

على ملعب حرس الحدود المكس

التحكيم روبيرتو جارسيا

مباراة العودة اليوم

نتيجة مباراة الذهاب فوز الأهلي بنتيجة 2-0

موعد المباراة اليوم الخميس 25 أبريل 2019

توقيت المباراة الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية

تنقل المباراة قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت

بث مباشر الاهلي والمصري

نتابع معكم الآن آخر تقارير الدوري المصري الممتاز، ونتابع رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمصري اليوم، ونرصد لكم الأخبار العاجلة، ونقوم بنقل البث في الوقت المناسب لكي تقوم بمتابعة أفضل للدوري المصري الممتاز، تابع مباراة الاهلي والمصري اليوم بالدوري لايف بدون تشفير، ونتابع معكم مباريات اليوم.

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