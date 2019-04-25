OnSport مشاهدة مباراة الاهلي والمصري Ahli-TV يلا شوت Yallakora الدوري الممتاز .. رابط متابعة نتيجة...

نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمصري، الدوري المصري الممتاز، وذلك في مساء اليوم الخميس 25 أبريل 2019، ونتابع معكم كل جديد حول ترتيب الفرق بالدوري المصري، ونرصد العديد من الأخبار الرياضية حول مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لاشئ، ونرصد رابط الاسطورة لايف Livehd7 لمشاهدة المباراة بدون تقطيع، تابع لايف مباراة اليوم عبر رابط كورة ستار ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة.

نتابع العديد من التقارير التي تخص المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، من أصل 26 مباراة خاضها وله مباريات مؤجلة، وفاز الأهلي في 18 مباراة وتعادل في أربعة مباريات وخسر في أربعة مباريات أخرى، للأهلي المصري 25 فارق أهداف، بعد أن سجل 42 هدف وسكنت شباكه 17 هدف، ويأمل في الفوز من أجل تخطي الزمالك والوصول للنقطة 61 في المركز الثاني.

بينما المصري البورسعيدي يأمل في الفوز وتجاوز نتيجة مباراة الذهاب، بعد أن أصبح مهدد بفقدان المركز الرابع، حيث أنه يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة على بعد ثلاث نقاط من المركز الخامس المقاولون العرب، والمصري خاض 28 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 13 وخسر في اربعة مباريات، ويسعى للإستقرار بين الأربعة الكبار للمشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، ونتابع معكم العديد من التقارير.

جدول مشاهدة مباراة الاهلي والمصري

المباراة مشاهدة مباراة الاهلي والمصري البطولة الدوري المصري الدور الأسبوع 19 الإطار مؤجلة من يوم 15 يناير 2019 الملعب حرس الحدود “المكس” التحكيم روبرتو جارسيا تعليق أيمن الكاشف ومحمد عفيفي على النيل الدور مباراة العودة نتيجة مباراة الذهاب فوز الأهلي بنتيجة 2-0 موعد المباراة الخميس 25 أبريل توقيت المباراة الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية القنوات الناقلة النيل للرياضة وقناة أون سبورت

سجل الأبطال في الدوري

نتابع معكم رابط مباراة اليوم، ونتابع معكم سجل الأبطال ببطولة الدوري، ونلاحظ أن الأهلي المصري يسيطر على أعلى رقم للفوز بالدوري في مصر، وذلك بعد أن حقق الأهلي عدد 40 بطولة للدوري الممتاز، آخرها العام الماضي، وحصل على 11 مركز ثاني أي الوصيف، بينما المصري البورسعيدي لم يحصل على الدوري من قبل، ويأمل في الحصول على البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمصري

نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمصري اليوم الخميس، في الدوري المصري الممتاز، على قناة أون سبورت وعلى قناة نايل سبورت إتش دي، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتوقعات للنتيجة عبر التعليقات، ونتابع معكم كل جديد عبر التفاصيل.

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