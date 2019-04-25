تعرف علي موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري وتشكيل الفريقين وغيابات الأهلي عن اللقاء وحكم اللقاء

أعزائي القراء يسعدني أن أقدم لكم هذا التقرير، عن اللقاء المرتقب بين الأهلي والمصري البورسعيدي، في الدوري العام والمباراة مؤجلة من الإسبوع التاسع عشر، من عمر المسابقة لما للشعبية الكبيرة للفريقين، ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي أجمع، وسنرصد لكم موقف الفريقين في المسابقة وترتيب كلاً منهم في المسابقة.

المباراة تقام اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، علي ملعب إستاد المكس بالأسكندرية، والمباراة تعتبر مصيرية ومهمة لكلا الفريقين، وبالنسبة للنادي الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 58 نقطة، و يسعي للفوز لتعويض الهزيمة في المباراة السابقة أمام بيراميدز، لأن الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته القادمة لتعويض جماهيره عن الإخفاق الإفريقي، وهي مباراة مفصلية للمدرب الأرجواني مارتن لاسارتي، ففي حالة الهزيمة ستكون المباراة النهائية له مع الفريق، لأن الإدارة لن تستطيع أن تصبر علي المدرب أكثر من ذالك، ولن تتحمل ضياع بطولة الدوري العام.

يدخل المصري البورسعيدي اللقاء بمعنويات عالية، وتحت قيادة المدرب القدير إيهاب جلال، الذي له أسلوب مميز في التدريب، والمصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، ويتطلع للفوز لتعزيز موقفة في جدول المسابقة، والمشاركة بالبطولة الكونفدرالية في الموسم القادم.

تشكيل الفريقين المتوقع للمباراة

تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة:

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حراسة المرمى(علي لطفي)

خط الدفاع(علي معلول،أحمد فتحي،أيمن أشرف،ياسر إبراهيم)

خط الوسط(حمدي فتحي،هشام محمد،صالح جمعة،جونيور أجاي،حسين الشحات)

الهجوم(وليد أزارو)

تشكيل المصري المتوقع للمباراة:

حراسة المرمى(أحمد مسعود)

خط الدفاع(كريم العراقي،إسلام أبوسليمة،أحمد شوشة،محمود حمد)

خط الوسط(فريد شوقي ،سعيد سنبوري،إيزي أمكا،إسلام عسي)

خط الهجوم(محمود وادي،أوستن أموتو)

غيابات الأهلي عن اللقاء

(محمد هاني،حسام عاشور،كريم نيدفيد،وليد سليمان ،رمضان صبحي)

والثلاثي الموقوف (محمد الشناوي،مروان محسن،عمرو السولية)

حكم المباراة

الحكم المكسيكي (روبيرتو جارسيا)