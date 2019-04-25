موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز 2019.. والقنوات الناقلة|| الأهلي يتطلع لعبور المصري...

عشاق الساحرة المستديرة ينتظرون مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز، حيث يدخل الأهلي الليلة الخميس الموافق 25 أبريل 2019 اختباراً صعباً عندما يواجه المصري البورسعيدي في الثامنة مساءً على ملعب المكس بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة 19 للدوري الممتاز لكره القدم.

ويدخل الأهلي هذه المباراة برصيد 58 نقطة في المركز الثالث حيث يتصدر بطولة الدوري العام نادي بيراميدز الرياضي برصيد 63 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 60 نقطة والمصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وهذه المباراة هامة جدا للنادي الأهلي بعد أن فقدت أربعة نقاط في المباراتين السابقتين حيث تعادل مع الزمالك وأنهزم من بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي والمصري

في تمام الثامنة مساءً يدخل الأهلي هذه المباراة في الدوري الممتاز المؤجلة من الأسبوع 19 وهو يعاني من الغيابات، سواء بسبب الإصابات أو الإيفاق بسبب الإنذارات.

سيغيب محمد الشناوي ويغيب شريف إكرامي للإصابة ويتواجد علي لطفي الحارس الثالث لا بديل له

كما يغيب للإيفاق كل من مروان محسن وعمرو السولية

ويغيب للإصابات كريم نيدفيد وسعد سمير

ويحاول الجهاز الفني تجهيز كل من وليد سليمان ورمضان صبحي وحسام عاشور

كما أكد المدير الفني للنادي الأهلي لاسارتي أن النادي المصري لدية مجموعة من العناصر الممتازة وهو جاهز تماما لهذه المباراة

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