المصري البورسعيدي اليوم جاهز لخوض المباراة

في الثامنة مساء اليوم سيلتقي الاهلي مع نادي المصرى البورسعيد في اطار المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى، وتنطلق مباراة الأهلي والمصري باستاد المكس بالإسكندرية، و يتبقى للأهلى 3 مباريات مؤجلة بخلاف مواجهة اليوم.

واختار إيهاب جلال المدير الفني للمصري على تشكيل فريقه أمام الأهلي في اللقاء المقام الليلة.

ولايوجد تغير في اسلوب جلال وسيعتمد على ثنائي هجومي يقوده محمود وادي بجانب أوستن أموتو

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بينما يلعب برباعي في وسط الملعب بقيادة فريد شوقي و إسلام عيسى إضافةإلي سعيد سينبوري وإيزي إيميكا .

وجاء التشكيل المصري كالآتي: