موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم الخميس 25 أبريل 2019 والقنوات الناقلة

تشهد الملاعب المصرية واحدة من أقوى وأهم المباريات وهي مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، وذلك في ظل الصراع الشرس بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على قمة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018/2019، حيث تتميز بطولة الدوري الممتاز لهذا العام ، بالقوة والمنافسة على شغل منصب قمة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز ومن ثم الحصول على بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة للمباراة:-

ستقام مباراة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي في مسابقة بطولة الدوري العام في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019، على ستاد المكس بالإسكندرية، ويسعى النادي الأهلي بكل قوة إلى الفوز بتلك المباراة الهامة، حيث أن الثلاث نقاط التي سيحصل عليها ستؤدي إلى رفع رصيده من النقاط إلى 61 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني على حساب نادي الزمالك في جدول ترتيب فرق الدوري الذي يتربع عليه الآن فريق بيراميدز .

وستقوم قناة أون سبورت والنيل للرياضة بنقل المباراة على الهواء مباشرة لجمهوري ومحبي كرة القدم المصرية وخاصة مشجعي النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي.

موعد مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة:-

ستقام مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة في تمام الساعة الخامسة عصراً، ويدحل النادي الاسماعيلي المباراة ورصيده من النقاط 37 نقطة ويشغل المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، في حين يمتلك نادي وادي دجلة رصيد من النقاط يبلغ 31 نقطة ويقع في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب فرق الدوري.

وستقوم قنوات أون سبورت والنيل للرياضة بنقل المباراة في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس 25 أبريل 2019.