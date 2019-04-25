إيقاف مدحت شلبي عن التعليق الرياضي حتى نهاية الموسم

أحمد سالم
كشف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن مجلس إدارة النقابة اتخذ قرارًا بإيقاف الكابتن مدحت شلبى معلق مباراة بيراميدز والزمالك لنهاية هذا الموسم وعدم تعليقه على أية مباريات هذا الموسم لما صدر منه من تجاوزات مهينة وغير أخلاقية أثناء تعليقه على المباراة تخالف ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى للإعلاميين.
وأضاف سعدة، أنه سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة لتنفيذ القرار مع ضرورة تقدم الكابتن مدحت شلبى بأوراقه للنقابة لتوفيق وضعه بالحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة حتى يستطيع مزاولة المهنة وفقًا للقانون ٩٣...
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