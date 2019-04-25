موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد في البريميرليج.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، هدرسفيلد، في التاسعة مساء الجمعة، في افتتاح الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية بالدوري على كارديف بهدفين نظيفين.

وعلى الصعيد الأوروبي، تأهل ليفربول للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح ببورتو البرتغالي.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات في إطار الصراع مع مانشستر سيتي على لقب البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 88 نقطة، متأخرا عن مانشستر سيتي، المتصدر بنقطة واحدة، فيما يأتي هدرسفيلد في المركز الأخير بـ14 نقطة، علما بأنه هبط رسميا.

ويأتي صلاح في المركز الأول بترتيب الهدافين بالتساوي مع أجويرو وأباميانج بـ19 هدفا لكل منهم.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى.

تشكيل وغيابات ليفربول

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يغيب عن ليفربول شامبرلين، الذي مازال في مرحلة التأهيل عقب إصابته القوية.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب (جوميز)- أرنولد

فينالدوم- كيتا- فابيانو

ساديو ماني - فيرمينيو- محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2.