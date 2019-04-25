رقم قياسي جديد في انتظار ميسي

اقترب نادي برشلونة من تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ26 في تاريخه، وللموسم الثاني تواليا في حال خسارة أتلتيكو مدريد بعد غد أو فوز البلوغرانا يوم الأحد على ضيفه ليفانتي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو ” الإسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة سوف يتخطى القائد السابق للبلوغرانا، أندريس إنييستا في عدد مرات الفوز بألقاب الليغا برصيد 10 للساحر الأرجنتيني مقابل 9 للرسام، حال تتويج برشلونة بلقب الدوري هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيعادل أسطورة ريال مدريد السابق خوسيه مارتينيز سانشيز بيري صاحب الـ10 ألقاب في الليغا، ويبقى خلف صاحب الرقم القياسي باكو خينتو، أسطورة ريال مدريد السابق والمتوج بـ12 لقبا مع النادي الملكي.

وأكدت الصحيفة، أن ميسي يستهدف الفوز بلقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا والسادس في تاريخ النادي الكتالوني حال تخطيه ليفربول في نصف النهائي وحصد اللقب في ملعب أتلتيكو مدريد في الأول من يونيو المقبل، ليعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بلقبه الخامس مع ريال مدريد في العام الماضي.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه أتلتيكو مدريد قبل أربع جولات من نهاية الدوري.