سائق مرسيدس بوتاس يسعى للثأر في باكو

يملك فالتيري بوتاس حساباً يريد تسويته عندما يدخل سباق جائزة أذربيجان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إذ يسعى لتعويض الفوز الذي أفلت من يديه في العام الماضي، واستعادة الصدارة من زميله في مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

كان السائق الفنلندي في الصدارة على حلبة باكو في العام الماضي، عندما تعرض لثقب في الإطار قبل ثلاث لفات من النهاية ليخطف هاميلتون الفوز.

وانتصر السائق البريطاني في 10 سباقات أخرى، بعد ذلك في طريقه إلى اللقب الخامس، بينما أنهى بوتاس الموسم في حالة معنوية منخفضة ودون أي فوز.

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وعاد بوتاس (29 عاماً) أقوى بعد عطلة الشتاء، وكان أكثر من ند لزميله رغم عودة هاميلتون إلى صدارة بطولة العالم بتحقيقه انتصاره الثاني في الموسم بالصين قبل نحو أسبوعين.

وقال بوتاس الذي يتأخر بست نقاط عن هاميلتون قبل 18 سباقاً من النهاية: “بالتأكيد كنت أفضل الحفاظ على الصدارة، لكن هذا هو الوضع الآن ولو واصلت تقديم هذا الأداء سأقلب الأمور”.

وأضاف السائق الفنلندي الذي بدأ من مركز أول المنطلقين في الصين، لكنه فقد الصدارة لصالح هاميلتون في البداية: “هذا هدفي في باكو”.