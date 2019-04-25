اتحاد اليد ينقل قمة الأهلي والزمالك إلى الصالة الدولية

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد نقل مباراة فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك أمام الأهلي في نهائي بطولة دورى المحترفين لكرة اليد إلى الصالة الدولية في نهائي بطولة دورى المحترفين لكرة اليد إلى الصالة الدوليةالتابعة لوزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وتقام مباراة كوماندوز يد الزمالك أمام الأهلي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

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