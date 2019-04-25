الزمالك يسافر إلى الإسكندرية السبت المقبل

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني سفر الفريق إلي الإسكندرية بعد مران السبت المقبل استعدادًا لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي في بعد مران السبت المقبل استعدادًا لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي فيذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويواجه الزمالك فريق النجم الساحلي مساء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب الجيش في برج العرب.

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